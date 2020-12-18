Arzu Sabancı'nın yılbaşı esprisi güldürmedi! Sosyal medyada alay konusu oldu
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Arzu Sabancı'nın yılbaşı esprisi güldürmedi! Sosyal medyada alay konusu oldu

18.12.2020 21:32 | Son Güncelleme: 18.12.2020 21:43
Arzu Sabancı'nın yılbaşı esprisi güldürmedi! Sosyal medyada alay konusu oldu

İş insanı Arzu Sabancı, Instagram hesabı üzerinden "Noel baba 65 yaş üstü olduğu için bu yıl gelemeyecekmiş, beklemeyin" paylaşımında bulundu. Sabancı'nın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada alay konusu oldu. Twitter üzerinden paylaşım için "güldürmedi" şeklinde yorumlar yapıldı.

Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yılbaşında tüm etkinlikler iptal edildi, 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlamadan muaf olanlar dışında hemen hemen herkes yılbaşını evlerinde kutlayacak. Böylelikle alınan tedbirler ve uyulması gereken kurallar çerçevesinde 2021'e pandemi gölgesinde girilmiş olacak.

ARZU SABANCI'NIN ESPRİSİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Türkiye'de yılbaşı gündemi böyleyken, iş insanı Arzu Sabancı'nın yaptığı espri sosyal medyaya bomba gibi düştü. Instagram hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Arzu Sabancı, koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstüne gelen sokağa çıkma kısıtlamasını esprili bir dille tiye almaya çalıştı.

Arzu Sabancı'nın yılbaşı esprisi güldürmedi! Sosyal medyada alay konusu oldu

"NOEL BABA 65 YAŞ ÜSTÜ OLDUĞU İÇİN GELEMEYECEKMİŞ"

Instagram hesabının hikaye bölümünden bir paylaşım yapan Sabancı, "Noel baba 65 yaş üstü olduğu için bu yıl gelemeyecekmiş, beklemeyin" diye yazdı.

ALAY KONUSU OLDU

Sabancı'nın bu paylaşımı, alay konusu oldu. Özellikle Twitter üzerinden paylaşım için "güldürmedi" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte o yorumlardan bazıları:

Arzu Sabancı'nın yılbaşı esprisi güldürmedi! Sosyal medyada alay konusu oldu
Arzu Sabancı'nın yılbaşı esprisi güldürmedi! Sosyal medyada alay konusu oldu
Haber Yorumları (2)
GERÇEK: Bu espriyi cem yılmaz yapsa ... gündem olurdu.. bence iyi bir espri
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HE YA HE HE: Güzel bir espiri anlayana ..
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
500
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