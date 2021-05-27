Arzu Maliki kimdir? Arzu Maliki kaç yaşında, nereli? Arzu Maliki biyografisi!

Habertürk'teki 5 yıllık çalışmasından sonra program sunuculuğuna başlayan Arzu Maliki Notre Dame de Sion Fransız Lisesi mezunudur. Peki, Arzu Maliki kimdir? Arzu Maliki kaç yaşında, nereli? Arzu Maliki mesleği nedir? Arzu Maliki hayatı ve biyografisi nedir?

Habertürk'teki 5 yıllık çalışmasından sonra program sunuculuğuna başlayan Arzu Maliki Notre Dame de Sion Fransız Lisesi mezunudur. Peki, Arzu Maliki kimdir? Arzu Maliki kaç yaşında, nereli? Arzu Maliki mesleği nedir? Arzu Maliki hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ARZU MALİKİ KİMDİR?

Yaşı ve aslen nereli olduğu konusunda pek bilgi bulunmayan Arzu Maliki, Uluslararası İletişim mezunudur.

Yaklaşık 11 yıl önce medya dünyasına giren Maliki, gazeteciliğe muhabirlikle başladı.

İlk olarak Vatan Gazetesi'nde dış haberler bölümünde işe başlayan Maliki, daha sonra Habertürk Televizyon kanalında göreve başladı.

Habertürk'teki 5 yıllık çalışmasından sonra program sunuculuğuna başladı.

Arzu Maliki Notre Dame de Sion Fransız Lisesi mezunudur.

Üniversite eğitimini ise American University Washington DC. Uluslararası İletişim Bölümü'nde tamamladı.

2009 yılında Vatan Gazetesi bünyesinde Dış Haberler Servisi'nde işe başladı.

2010'da Bloomberg HT'de göreve başladı.

2015 yılından beridir ise Üst Düzey programını hazırlayıp sunmaktadır.

İstanbul'da ikamet eden Arzu Maliki, ayrıca yer aldığı sosyal sorumluluk projelerinde de bulunmaktan mutluluk duymaktadır.

Diğer yandan sporsuz da olmayacağını belirten güzel isim yoga ve pilates yapmakta, frsat buldukta temiz havada yürüyüş yaparak formunu korumaktadır.

Severek dinlediği sanatçılar Rihanna, Faydee, Antonis Remos ve Daft Punk.

Ayrıca 80'lerdende vazgeçemediğini belirtmiştir. Kitap okurken ise biyografilerin ilgisine çektiğini belirtmiş, Hilary Clinton'un anılarını yazdığı Hard Choices'i beğendiğini ve Dan Brown'nun aksiyon dolu romanlarını da okumaktan keyif aldığını dile getirmiştir.

Ekonomi Gazetecileri Derneği üyesi olan Arzu Maliki özel hayatına dair çok fazla bilgi bulunmamaktadır.