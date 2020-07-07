Arya'nın feryadı: Biri beni aradı, tecavüz edip öldüreceğini söyledi; savcılık serbest bıraktı
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Arya'nın feryadı: Biri beni aradı, tecavüz edip öldüreceğini söyledi; savcılık serbest bıraktı

Arya isimli sosyal medya kullanıcısı bir video paylaşarak tanımadığı bir numaranın kendisini aradığını, tecavüz ve öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Arya, mesajları ve ses kaydını savcılığa vermesine rağmen zanlının delil yetersizliği sebebiyle serbest olduğunu söyledi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da konuyla ilgili açıklama geldi.

07.07.2020 11:33 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:48

Sosyal medyada bir video paylaşarak kendisini öldürmek ve tecavüz etmekle tehdit eden kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini duyuran 'Arya' isimli sosyal medya kullanıcısına Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yanıt geldi.

'Arya' kullanıcı adını kullanan genç bir kadın sosyal medyada paylaştığı videoda ölüm ve tecavüz tehdidinde bulunulması üzerine yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturmada 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verildiğini duyurdu. Genç kadın, "Tam olarak beklediği delil tecavüze uğrayıp öldürülmem mi? İnan bir fikrim yok ama ülkede adalet de yok" dedi.

"TECAVÜZE UĞRAYIP ÖLDÜRÜLMEM Mİ LAZIM?"

Genç kadın paylaştığı videoda şunları söyledi:

"7 aydır bir adli süreçteyim. 25 Aralık akşamı bir numaradan mesaj alıyorum. Arkadaşlarımın beni işleteceğini düşünerek numarayı arıyorum ve benim karşıma koca bir adam çıkıyor. Beni öldüreceğini, bana tecavüz edeceğini söyleyerek beni tehdit ediyor. Ağza alınmayacak küfürler ediyor. Telefon konuşmalarının ses kaydını ve attığı mesajların ekran resimlerini alıyorum ve savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum.Ve bugün bana savcılıktan kağıt geliyor. Şüphelinin üstüne atılı suçları işlediğine dair kamu davasını açılmasını gerektirecek yeterli delil bulunulmadığı anlaşılmış, kovuşturmaya gerek görülmemiş. Tam olarak beklediği delil tecavüze uğrayıp öldürülmem mi? İnan bir fikrim yok ama ülkede adalet de yok."

BAŞSAVCILIK'TAN YANIT: SORUŞTURMA OĞLU ÜZERİNDEN DEVAM EDİYOR

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak "Yapılan incelemede arayan numaranın İ.I'ya ait olduğu tespit edilmiş ise de, bu şahsın ifadesinde söz konusu telefon hattının oğlu B.I'nın kullanımında olduğunu beyan etmesi ve diğer delillerin de bu beyanı doğrulaması üzerine soruşturmaya B.I üzerinden devam edilmiştir. Bu nedenle baba İ.I. hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ve bu karar mağdur Ş.A'ya tebliğ edilmiştir. Mağdurun sosyal medya paylaşımlarında belirttiği karar bu usuli hususa ilişkin olup, olayın esası ile bir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda "Arya için adalet istiyoruz" başlığı altında Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan bir soruşturmayla ilgili bazı iddiaların gündeme getirilmesi üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Mağdur Ş.A'nın çektiği videoları "Tik Tok" isimli sosyal medya platformunda paylaştıktan sonra kendisine bilmediği bir numaradan mesaj gelmesi üzerine bu numarayı aradığında bir erkek şahsın tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede arayan numaranın İ.I'ya ait olduğu tespit edilmiş ise de, bu şahsın ifadesinde söz konusu telefon hattının oğlu B.I'nın kullanımında olduğunu beyan etmesi ve diğer delillerin de bu beyanı doğrulaması üzerine soruşturmaya B.I üzerinden devam edilmiştir. Bu nedenle baba İ.I. hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ve bu karar mağdur Ş.A'ya tebliğ edilmiştir. Mağdurun sosyal medya paylaşımlarında belirttiği karar bu usuli hususa ilişkin olup, olayın esası ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Ayrıca süreç içerisinde mağdura ve ailesine ulaşılmış, şüpheliden başka bir telefon tehdidi almadıkları anlaşılmış olup Kayseri'de bulunan şüpheli B.I. hakkında başlatılan soruşturma titizlikle devam etmektedir. Sosyal medya paylaşımlarında iddia edildiği gibi şüphelinin bulunmadığına ya da ifadesinin alınmadığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Dolayısıyla, bitmiş veya sonuca bağlanmış bir soruşturma da söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Arya'nın feryadı: Biri beni aradı, tecavüz edip öldüreceğini söyledi; savcılık serbest bıraktı
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