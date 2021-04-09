Son dakika haber | Su samurunun derede balık avı kamerada
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Son dakika haber | Su samurunun derede balık avı kamerada

Demirören Haber Ajansı / Nurbay USTA - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ARTVİN'in Şavşat ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında olan su samurunun dereden balık avladığı anlar, Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerince görüntülendi.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında olan su samurunun dereden balık avladığı anlar, Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerince görüntülendi.

Şavşat ilçesinde görevden dönen Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri, nesli tükenme tehdidi altında olan su samurunu, derede balık avlarken gördü. Ekipler, bir anlık şaşkınlığın ardından cep telefonu kamerasıyla su samurunun bu anlarını görüntüledi. Görüntülerde; su samurunun, kayalıklar arasından suya düşürdüğü balığı yakalayıp yediği, ardından da derede suya girip gözden kaybolduğu görüldü. Su samurunun, balığı yediği anlar, sosyal medyada da ilgi gördü.


Son dakika haber | Su samurunun derede balık avı kamerada
Son dakika haber | Su samurunun derede balık avı kamerada
Son dakika haber | Su samurunun derede balık avı kamerada
Son dakika haber | Su samurunun derede balık avı kamerada
Son dakika haber | Su samurunun derede balık avı kamerada
Son dakika haber | Su samurunun derede balık avı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurbay USTA

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 13:10:35. #1.14#
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