Artvin-Şavşat karayolu kaya düşmesi sonucu kapandı
11.01.2021 19:11 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:15
ARTVİN'de kaya düşmesi sonucu Şavşat ilçe karayolu ulaşıma kapandı.
ARTVİN'de kaya düşmesi sonucu Şavşat ilçe karayolu ulaşıma kapandı.Ekipler yol açmak için çalışma başlattı.
Artvin Şavşat karayolunun 42'inci kilometresi Çidil köprü mevkiinde akşam saatlerinde yamaçtan kopan kayalar yola düştü. Karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.Yolun her iki yönünde araç kuyrukları oluştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı