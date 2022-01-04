Artvin, Rize ve Gümüşhane'de kar nedeniyle 68 köyle ulaşım sağlanamıyor

GÜMÜŞHANE (AA) - Artvin, Rize ve Gümüşhane'de kar nedeniyle 68 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Artvin İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Ardanuç'ta 7, Borçka'da 2, Şavşat'ta 44 ve Yusufeli'nde 3 olmak üzere 56 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şavşat-Ardahan kara yolu Sahara Geçidi'nde de buzlanma nedeniyle trafikte sorun yaşanmaması için Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, kentin en önemli turizm merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Rize

Rize'nin İkizdere ilçesinde 4 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması, bazı bölgelerde ise ara yolların temizlenmesi için çalışmalara devam ediyor.

Karayolları ekipleri ise İkizdere ilçesine bağlı Sivrikaya köyü Ovit Tüneli mevkisi ile Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası yolunda tuzlama çalışması yürütüyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde kar yağışı sonrası 8 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel idaresi ekipleri, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Yusuf Okur - Son Dakika Haberleri

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