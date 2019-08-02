Artvin Nehirde sürüklenen teknisyeni kurtarmak için seferber oldular

Nehirde sürüklenen teknisyeni kurtarmak için seferber oldular

Artvin'in Yusufeli ilçesinde düştüğü Çoruh Nehri'nde sürüklenen teknisyen Hüseyin Aktaş (31), suya giren vatandaşlar tarafından kurtarılmaya çalışıldı. Nehirde akıntıda gözden kaybolan Aktaş'ın 5 kilometre ileride cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Yusufeli ilçesi Tekkale köyünde meydana geldi. Çoruh Nehrine düşen Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde görevli teknisyen Hüseyin Aktaş, akıntıda sürüklenmeye başladı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada suya giren iki kişi, akıntıda sürüklenen Aktaş'ı kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Nehirde akıntıda gözden kaybolan Aktaş'ın cansız bedeni, 5 kilometre ileride Irmak Yanı köyünde nehir kenarında bulundu. Kıyıya çıkarılan Aktaş'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Vatandaşların Aktaş'ı kurtarma çabaları cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Kaynak: DHA