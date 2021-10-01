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Artvin Milli Eğitim Müdürü Acar, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret etti Açıklaması

AA / Yusuf Okur - Haberler | Güncel
Artvin Milli Eğitim Müdürü Acar, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret etti Açıklaması

Artvin Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın, ziyareti sırasında bir öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edilen Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesine ziyarette bulundu.

ARTVİN (AA) - Artvin Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın, ziyareti sırasında bir öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edilen Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesine ziyarette bulundu.

Öğretmenlerle sohbet eden Acar, yaptığı konuşmada, okulda yaşanan talihsiz olaydan derin üzüntü duyduğunu dile getirerek, devletin bütün birimleriyle öğretmenlerin yanında olduğunu söyledi.

Olayın duyulmasının hemen ardından Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un inceleme başlattığını belirten Acar, "Tarihsel süreç içerisinde öğretmenlerimiz toplumun yapı taşları olmuş ve toplumumuzun geleceğini şekillendirirken en önemli mesleklerden birini icra etmişlerdir. Bu kutsal görevi yapan tüm öğretmenlerimiz bizim için çok değerlidir. Onların incitilmesine devletimiz asla müsaade etmez." dedi.

Acar, okul ve sınıfların, öğrencilerin, öğretmenlerin şefkatli kollarına emanet edilen güvenli yaşam alanları olduğunu vurgulayarak, okulların bu özelliklerini koruyup her zaman öğretmenlerin yanında olacaklarını ifade etti.

Milli Eğitim Müdürü Acar, şunları kaydetti:

"Tarihin her döneminde olduğu gibi salgın döneminde de Vefa Destek Gruplarında gönüllü çalışmaları ile topluma hizmet eden, bunun yanı sıra uzaktan eğitim ile çevrim içi olarak eğitimin devam etmesine katkı sunan öğretmenlerimiz, şu anda da salgın devam ederken yüz yüze eğitim ile okullarında öğrencilerine faydalı olmak için bütün gayretlerini sarf etmektedirler.

Göstermiş oldukları bu özveri ve gayretlerini görüyoruz. Öğretmenlerimizin başımızın tacı olduklarını bilmelerini istiyoruz. Devletimiz her zaman öğretmenimizin yanındadır."

AA / Yusuf Okur - Son Dakika Haberleri
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