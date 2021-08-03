Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yangında 33 ev kullanılamaz hale geldi
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Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yangında 33 ev kullanılamaz hale geldi

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yangında 33 ev kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangında 33 evin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangında 33 evin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Bir evde başlayıp kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayılan yangının meydana geldiği Yüncüler köyü Dabget Mahallesi'ne giden Vali Doruk, soğutma çalışmalarını yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunup onların sıkıntılarını dinleyen Doruk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çıkan yangında 33 evin kullanılmaz hale geldiğini söyledi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını ifade eden Doruk, "33 ev kullanılmaz hale gelse de geride de önemli miktarda ahır, samanlık ve evler var. Köyün yarısını da büyük bir gayretle arkadaşlarımız köylülerimizle iş birliği yaparak kurtardılar. Yangının daha da büyümesinin önüne geçildi." dedi.

AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen yangın söndürme çalışmalarına, Yusufeli Belediyesi ve Erzurum Büyük Şehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle Yusufeli Orman İşletme Müdürlüğü personel ve yangın söndürme araçlarının katıldığını belirten Doruk, "Yangın söndürmede Yusufeli ilçesinde faaliyet gösteren şirketlerin iş makinelerinden de yaralandık. Hasarımız büyük ama daha büyük olmaması, iş birliği içinde çalışmamızın sonucudur. Koordineli bir çalışmayla daha büyük bir zararın önüne geçmiş olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Doruk, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirterek şöyle devam etti:

"Yeni bir faciaya yol açmamak için tedbirleri almamız gerekiyor. Çünkü yer yer yanmalar devam ediyor. Tehlikeyi büyük ölçüde atlattık ama yangının yeniden alevlenmemesi için ciddi şekilde takip etmemiz gerekiyor. Etrafta samanlıklar, odunluklar, ahırlar, evler var, bundan dolayı teyakkuz halindeyiz."

Vatandaşların barınma ihtiyacı için ilçedeki yurtları hazır ettiklerini belirten Doruk, "İlçedeki yurtlarımız hazır fakat yangının olduğu bölge, köyün mezrası. Burada yaşayanların köy merkezinde ikinci bir evi olduğu için barınma için bize bir talep gelmedi. Gelirse de köylülerimizi misafir edecek yerlerimiz hazır durumda." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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