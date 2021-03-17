Artvin'in Yusufeli ilçesinde feci yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle 50'ye yakın eve sıçradı

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere sıçradı. 50'ye yakın eve sıçrayan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevlerin diğer evlere de sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman, "Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor. Şu ana kadar 50'ye yakın ev alev aldı. Ekipler müdahale ediyor" dedi. İçişleri Bakanlığı da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde öğle saatlerinde ahşap bir evde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak çevredeki evlere de sıçradı. İhbar üzerine köye, belediyeye ait itfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER YOĞUN ÇABA HARCIYOR

Alevlerin 50'ye yakın eve sıçradığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, alevlerin diğer evlere de sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

"KÖYÜMÜZDE BİR FELAKET YAŞANIYOR"

Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman, "Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor. Şu ana kadar 50'ye yakın ev alev aldı. Ekipler müdahale ediyor" dedi.

Yangını söndürmek üzere Yusufeli İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'nün arazözlerinin çalışması sürerken, yangında ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yangınla ilgili, "Yusufeli İlçemize bağlı 170 haneli Dereiçi Köyü'nde bir evde başlayan yangın diğer evlere sıçramıştır. Gerekli müdahaleler AFAD koordinasyonunda yapılmaktadır. Can kaybı bulunmamaktadır. Söndürme çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun." dedi.