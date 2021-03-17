Son dakika haberleri! Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın sürüyor
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Son dakika haberleri! Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın sürüyor

17.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:19

Son dakika habere göre Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın sürüyor Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin: "Yangında çok sayıda evin yanı sıra çok sayıda ahır zarar gördü: Can kaybımız yok" Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde bugün saat 14.00 sıralarında çıkan yangın sürüyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın sürüyor

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin:

"Yangında çok sayıda evin yanı sıra çok sayıda ahır zarar gördü: Can kaybımız yok"

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde bugün saat 14.00 sıralarında çıkan yangın sürüyor.

200 haneli köyde yanan ev sayısı 17'ye yükselirken, yangında çok sayıda ahır ve baraka da zarar gördü. Yangınla ilgili açıklama yapan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, "Yangın giderek büyüyor. Çok sayıda ev yanarak zarar gördü. 30'a yakın da ahırın zarar gördüğü belirtiliyor. Telef olan hayvanlar da var. Ancak vatandaşlarımızdan bir can kaybımız yok. Bölge zor bir bölge. Ekiplerimiz yangın söndürme çalışmalarını zor şartlarda sürdürüyor" dedi.

Son dakika haberleri! Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın sürüyor
Son dakika haberleri! Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın sürüyor
Son dakika haberleri! Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın sürüyor
Son dakika haberleri! Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM DEMİRKIRAN

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