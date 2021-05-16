- Artvin'in Macahel Karçal Dağları eteklerinde eriyen karlar kartpostallık görüntüler oluşturdu
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- Artvin'in Macahel Karçal Dağları eteklerinde eriyen karlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / CEM USTA - Haberler | Güncel

- Artvin'in Macahel Karçal Dağları eteklerinde eriyen karlar kartpostallık görüntüler oluşturdu Artvin'in Macahel Karçal Dağları eteklerinde kışın donan göller havaların ısınmasıyla çözülmeye başlayınca kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

- Artvin'in Macahel Karçal Dağları eteklerinde eriyen karlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

ARTVİN - Artvin'in Macahel Karçal Dağları eteklerinde kışın donan göller havaların ısınmasıyla çözülmeye başlayınca kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Artvin'in Borçka ilçesindeki Camili (Macahel) bölgesinde bulunan göller kış aylarında buz tutmasının ardından havaların ısınmasıyla birlikte eriyen buzlar görsel şölen oluşturdu.

Bahar aylarının gelmesiyle beraber yüksek rakımlı bölgelerde de hava sıcaklıkları iyiden iyiye kendini hissettirmeye başlayınca Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan, Artvin'in Borçka ilçesindeki Camili (Macahel) bölgesinde bulunan Karçal Dağı eteklerindeki yüzeyi buz tutan Yıldız Gölü'ndeki buzlar erimeye başladı. Yine bu bölgede bulunan Beyazsu Yaylası'ndaki akarsuyun, çevresinde açan çiçekler eşliğinde ahenkli bir şekilde akması bölgede fotoğrafçılık yapan Tahsin Avcı tarafından görüntülendi.

- Artvin'in Macahel Karçal Dağları eteklerinde eriyen karlar kartpostallık görüntüler oluşturdu
- Artvin'in Macahel Karçal Dağları eteklerinde eriyen karlar kartpostallık görüntüler oluşturdu
- Artvin'in Macahel Karçal Dağları eteklerinde eriyen karlar kartpostallık görüntüler oluşturdu
- Artvin'in Macahel Karçal Dağları eteklerinde eriyen karlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM USTA

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- Artvin'in Macahel Karçal Dağları eteklerinde eriyen karlar kartpostallık görüntüler oluşturdu - Haberler
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