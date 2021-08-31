Artvin Gevhernik Kalesi'nde arkeolojik kazı çalışması başlatıldı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde arkeolojik sit alanı olan Gevhernik Kalesi ve çevresinde arkeolojik kazı çalışması yürütülüyor.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde arkeolojik sit alanı olan Gevhernik Kalesi ve çevresinde arkeolojik kazı çalışması yürütülüyor.

Osmanlı döneminde ilçe merkezi olarak kullanılan ve bölgede Türk-İslam medeniyetinin bugüne ulaşan en önemli yerleşim yerlerinden biri olma özelliğini taşıyan alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi iş birliğiyle arkeolojik kazı çalışması başlatıldı.

Orta Çağ ve Osmanlı dönemine ait cami, türbe, çeşme, şadırvan, hamam, tarihi konut, dükkan ve kilise kalıntılarının bulunduğu alanda yürütülen kazı çalışmasıyla tarihi dokunun gün yüzüne çıkartılarak turizme kazandırılması amaçlanıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve kazı başkanı Osman Aytekin, kazı alanında gazetecilere, Artvin ve ilçelerinde 30 yılı aşkın süredir kültür varlıkları konusunda çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi adına 14 kişilik ekiple fiili olarak bir aya yakın süredir bölgede kazı çalışması yaptıklarını belirten Aytekin, "Bu kazının amacı eski dönemlere ait dokunun ortaya çıkarılması, restorasyonların yapılması ve turizme kazandırılmasıdır." dedi.

Aytekin, ilçede Adakale olarak adlandırılan bölgenin, 2012'de arkeolojik ve kentsel sit alanı ilan edildiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Burası çok önemli tarihi bir semt. Bu kentte ekibimiz 20 yıl boyunca çalışma yürütecek. Bu çalışma neticesinde Orta Çağ döneminden birinci derecede ne tür yapılar kaldığını ve en önemlisi Osmanlı'nın en önemli fetih yerlerinden biri olan ve Çerkez İskender Paşa tarafından fethedilen Ardanuç'un o döneme ait dokusunun ne olduğu, daha sonra ne tür eklemeler yapıldığını netleştirmek istiyoruz."

Kazı çalışmalarına Artvin Valiliği ve Ardanuç Belediyesinin katkı sağladığını ifade eden Aytekin, antropolog, restoratör, nümismat, gibi farklı alanlarda uzman kişilerle birlikte yürütülen bu yılki çalışmalarının bir ay daha süreceğini aktardı.

Aytekin, kazı çalışmaları kapsamında açtıkları mezarlarda ölülerin tabutlarla gömüldüğünü gördüklerini belirterek, bu durumun mezar kültürünün geçmişten bugüne nasıl evrildiğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Kazıda taşınabilir kültür varlıklarına ulaştıklarını anlatan Aytekin, "Tarihi eser mahiyetinde önemli ölçüde sağlam bir şamdan bulduk. 1819 tarihli Rus parası bulduk. Osmanlı padişahlarından 2. Mahmud'a ait gümüş sikke bulduk. Bunlar bize bölgenin ticari ilişkilerinin nasıl geliştiğine dair bilgilere veriyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur