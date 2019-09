Artvin'deki selde sürüklenen kamyon kasası, 26 km mesafe kat ederek ilçe değiştirdi

28.09.2019 11:54

Artvin'in Borçka ilçesinde şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu. Hopa-Borçka karayolu derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı. Etkili olan sel nedeniyle bir kamyon kasası Borçka'ya 26 km mesafedeki Artvin'in sahil ilçesi Hopa'ya kadar ulaştı. O anlar kameralara yansıdı.

Artvin'in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu. Bir kamyon kasası Borçka'ya 26 km mesafedeki Artvin'in sahil ilçesi Hopa'ya kadar ulaştı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Borçka-Hopa Karayolu üzerinde bulunan Küçükköy mahallesinde Çığhala Deresi şiddetli yağışlar sonrası taşarken, taşkınlar sonucu çok sayıda iş yeri ve mahalle camisi zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.

HOPA-BORÇKA KARAYOLU KAPANDI

Hopa'da Sundura Deresi'nin taşması sonucu Hopa- Borçka karayolu ulaşıma kapandı. Sürücüler, Borçka Tünel mevkiinde beklemeye başladı. Borçka ve Hopa ilçelerine AFAD ekipleri sevk edildi.

BORÇKA BELEDİYE BAŞKANI: YAĞMURUN BU ŞEKİLDE DEVAM ETMESİ BİZİ KORKUTUYOR

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan yaptığı açıklamada can kaybının olmadığını, maddi hasar oluştuğunu aktardı. Hopa - Borçka karayolunun tedbiren ulaşıma kapatıldığını söyleyen Orhan, "Biz bütün ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Can kaybı yok, ufak çaplı maddi kayıplar söz konusu. Şu anda müdahaleler yapılıyor. Yağmur şiddetle devam ediyor. Belediyenin bütün birimleri hazır vaziyette bekletiliyor. Gerekli çalışmalar yapılıyor. Sevindirici tarafı can kaybının olmaması. Fakat yağmurun bu şekilde devam etmesi bizi korkutuyor, endişelendiriyor" şeklinde konuştu.

"CAN KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yağmurun şiddetle devam ettiğini belirten Orhan, "Meteoroloji'den gelen bilgiye göre yarın hava açık, fakat bugün şiddetli bir yağış var. Yağmur şiddetiyle devam ediyor. Hafif çaplı heyelanlar var, burası eğilimli bölge. Sadece bir eve heyelan arkadan girip ön taraftan çıkmış. Allah'tan orada yaşayanların köyde olduğundan kaynaklı bir can kaybı söz konusu değil" dedi.