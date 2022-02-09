Artvin'de yolu kapalı köydeki hastaya ambulans helikopterle ulaşıldı
AA, Bayram Sarayoğlu - Güncel
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Artvin'in Borçka ilçesinde yolu kardan kapalı köydeki hasta, ambulans helikopterle alınarak hastaneye kaldırıldı.
BORÇKA, ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesinde yolu kardan kapalı köydeki hasta, ambulans helikopterle alınarak hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Uğur köyünde yaşayan 81 yaşındaki İbrahim Berk, dün akşam saatlerinde evinden ahıra giderken buzlu zeminde kayarak düştü.
Bölgedeki sağlık ocağına getirilen Berk'in yapılan tetkiklerinde kalçasında kırık belirlendi.
Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle Berk için ambulans helikopter talep edildi.
İbrahim Berk, sabah saatlerinde Trabzon'dan gönderilen ambulans helikopterle alınarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne ulaştırıldı.
Tedavi altına alınan İbrahim Berk'in hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel