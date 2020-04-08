Artvin'de yerel ata tohumları korunuyor
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Artvin Belediyesi, Artvin

Artvin'de yerel ata tohumları korunuyor

Artvin'de yerel ata tohumları korunuyor Artvin'in Yerel Ata Tohumlarının kaybolmasını önlemek ve gelecek nesillere aktarılması için Artvin Belediyesi tarafından 'Yerel Ata Tohum Fide Yetiştirme Serası' kuruldu.

08.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:50

Artvin'de yerel ata tohumları korunuyor

ARTVİN - Artvin'in Yerel Ata Tohumlarının kaybolmasını önlemek ve gelecek nesillere aktarılması için Artvin Belediyesi tarafından 'Yerel Ata Tohum Fide Yetiştirme Serası' kuruldu.

Artvin Yerel Tohum Derneği katkılarıyla Artvin Belediyesi tarafından Seyitler Köyü Sotibar Mahallesinde kurulan Yerel Ata Tohum Fide Yetiştirme Serasında, Artvin'in yerel ata tohumlarından olan; patlıcan, biber, domates tohumu ekimi gerçekleştirilerek yaklaşık 30 bin kök fide elde edilecek. 2 hafta içerisinde fideler ekilecek duruma geldikten sonra halka ücretsiz olarak dağıtılacak.

Artvin halkına ücretsiz dağıtılan yerli tohumların, genlerinin bozulmayarak muhafaza edilmesi ve nesilden nesile aktarılması için, dağıtılan fidelerden elde edilecek mahsullerin tohumlarının bir bölümü Artvin Belediyesi'ne geri verilecek.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin'deki yerel ürünlerin tohumlarından faydalanarak nesilden nesile aktarılması için Yerel Tohum Fide Yetiştirme Serası kurduklarını söyledi. Elçin "Bu seramızda Artvinimizin ata tohumlarından fide yetiştireceğiz. Tohumları Artvin Yerel Tohum Derneği'nden temin ettik. Onların bu konuda çok büyük desteği var tohumları muhafaza etmişler. Belediyemize Yerel Ata Tohumları ücretsiz vererek fidelerin üreticilere ulaşmasında yardımda bulunmuşlardır. Üreticilerimizi destekleyeceğiz. Üreticilere verdiğimiz fideler sonucunda üreticilerimiz bu ürünleri piyasaya vermede zorlanırsalar belediye olarak kendilerine alım garantisi vererek pazarlamasında yardımcı olacağız. Üreticimiz ben bu ürünü verdim paramı alır mıyım diye kaygı duymayacak. Ektiğimiz tohumlardan ortalama 30 bin kök fide elde edeceğiz. Ürettiğimiz fideleri şehir merkezindeki ve köylerimizdeki talep eden herkese ücretsiz vereceğiz. Tek şartımız, mahsul aldıktan sonra ata tohumlarımızın devam ettirebilmemiz için elde ettiklerin tohumların bir kısmını belediyemize geri vermeleridir" diye konuştu.

Artvin Yerel Tohum Derneği Başkanı Filiz Akyüz ise yaptığı açıklamada Artvin Belediyesi iş birliği ile kurulan serada eskiden beri geleneksel olarak kullanılan ve 1000 metre rakımda, temiz biyolojik topraklarda yetişen tohumların kullanıldığını belirterek kimyasaldan uzak sebzelerin çoğalması ve halkın daha sağlık beslenmesi için uğraştıklarını söyledi.

Artvin'de yerel ata tohumları korunuyor

Kaynak: İHA

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Artvin'de yerel ata tohumları korunuyor
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