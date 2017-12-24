Artvin'de vatandaşların yaralı dağ keçisini kurtarma mücadelesi



ARTVİN - Artvin-Şavşat Karayolunun Bağlıca Köprüsü mevkii civarında kaçak avcılar tarafından vurulduğu iddia edilen 4 yaşlarındaki erkek dağ keçisi duyarlı vatandaşlar tarafından Çoruh nehri ve üzerindeki sarp kayalıklarda 2.5 saatlik bir uğraş sonucu kurtarıldı.

Şavşat Artvin Karayolunda İHA Muhabiri Nurbay Usta'nın da içerisinde bulunduğu araçla seyahat eden Artvinli esnaf Metin Demir ve ekibi taşıyan Tarık Yazıcı ve Aykut Can araçlarını durdurarak dağ keçisini yakalamak için zorlu bir mücadeleye giriştiler. Yaralı Dağ Keçisi Karayolunun Kuzey istikametindeki kayalıklar üzerinden önce karayoluna daha sonra Çoruh nehrine düştükten sonra karşı istikamete geçmeyi başaran dağ keçisini takip eden duyarlı gençler aksiyon filmleri aratmayan bir görüntülerle dağ keçisini yakalamayı başardılar. Bellerindeki kemerleri çıkarıp keçiyi bağlayan gençler oldukça büyük bir zorlukla arabalarına getirdiler.

Yaralı dağ keçisi Artvin'e getirilerek Artvin Belediyesi veteriner hekimlerine teslim ettiler. Yaralı erkek dağ keçişi burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesine getirilmek üzere yola çıkarıldı.