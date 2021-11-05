Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel
Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Artvin'in Murgul ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

MURGUL, ARTVİN (AA) - Artvin'in Murgul ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında Y.K. ile H.K'nin evlerine operasyon düzenledi.

Evlerdeki aramalarda, toplam 4 kilo 183 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

AA / Bayram Sarayoğlu - Son Dakika Haberleri
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