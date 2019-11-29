Artvin'de tünelde zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
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Artvin'de tünelde zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Artvin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

29.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:46
Artvin'de tünelde zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Artvin-Borçka Karayolu üzerindeki Seyitler Tüneli'nde 'ın kullandığı 08 AG 548 plakalı otomobil, Emre Can Aras'ın kullandığı 08 AAH 146 plakalı minibüs ile sürücüsü belirlenemeyen 53 HH 366 plakalı kamyonet birbiriyle çarpıştı.

Kazada araç şoförlerinin yanı sıra, İsmail Özcan, Fatma Kaynar yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza nedeniyle kara yolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı.

Kara yolu araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından, yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
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