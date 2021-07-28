Artvin'de, selde kaybolan kişinin 6 gün sonra cesedine ulaşıldı (2)
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Artvin'de, selde kaybolan kişinin 6 gün sonra cesedine ulaşıldı (2)

Artvin'de, selde kaybolan kişinin 6 gün sonra cesedine ulaşıldı (2)
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel

TOPRAĞA VERİLDİArtvin'in Murgul ilçesindeki sel felaketinde kaybolup, cansız bedenine 6 gün sonra ulaşılan Serdar Yiğit (44) için ilçede cenaze töreni düzenlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Artvin'in Murgul ilçesindeki sel felaketinde kaybolup, cansız bedenine 6 gün sonra ulaşılan Serdar Yiğit (44) için ilçede cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Yiğit ailesinin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Yılmaz Doruk ile çok sayıda kişi katıldı. Bakan Soylu, acılı aileye taziye dileğinde bulundu. Cenazede taziyeleri kabul eden aile fertleri, gözyaşı dökerken, bazılarını ise yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı. Serdar Yiğit'in nişanlısı Ayşe Yıldırım da cenazede gözyaşı döktü. Murgul Merkez Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası Yiğit, Kabaca köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.


Artvin'de, selde kaybolan kişinin 6 gün sonra cesedine ulaşıldı (2)
Artvin'de, selde kaybolan kişinin 6 gün sonra cesedine ulaşıldı (2)
Artvin'de, selde kaybolan kişinin 6 gün sonra cesedine ulaşıldı (2)
Artvin'de, selde kaybolan kişinin 6 gün sonra cesedine ulaşıldı (2)
Artvin'de, selde kaybolan kişinin 6 gün sonra cesedine ulaşıldı (2)
Artvin'de, selde kaybolan kişinin 6 gün sonra cesedine ulaşıldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş

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