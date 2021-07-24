Artvin'de sel seferberliği (3)
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Artvin'de sel seferberliği (3)

Artvin'de sel seferberliği (3)
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel

ARHAVİ'DE ESKİ VE YENİ KÖPRÜLERİN TAŞKIN SINAVI KAMERADADoğu Karadeniz'de, Rize ve Artvin'de bir hafta arayla yaşanan sel ve heyelanlarda evler, yollar, köprüler çöktü, alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu.

ARHAVİ'DE ESKİ VE YENİ KÖPRÜLERİN TAŞKIN SINAVI KAMERADA

Doğu Karadeniz'de, Rize ve Artvin'de bir hafta arayla yaşanan sel ve heyelanlarda evler, yollar, köprüler çöktü, alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu. Bölgede yaşanan taşkınlarda hasar almayan tek yapılar ise asırlık kemer köprüler oldu. Artvin'in Arhavi ilçesinde birbirini tamamlayan ve tam daire olma özelliği taşıyan 1850 yılında inşa edilen tarihi Çifte Köprüler, derenin taşmasına rağmen hasar almadı, bitişiğindeki yeni yapılan beton araç köprüsü ise sürüklenen ağaçların altındaki akarı tıkaması sonucu taşkına yol açtı. Köprülerin taşkında verdiği sınav cep telefonu kameralarına yansıdı. Kamilet Vadisi'nden akan derenin üzerine kesme taş kullanılarak yapılan uzunlukları 35,5 metre, genişlikleri ise 2,8 metre olan Çifte Köprüler, yöredeki taş işçiliğinin önemli örneklerinden sayılıyor.

'SEL KÖPRÜNÜN ÜZERİNDEN AŞTI'Köprüde taşkına tanık olan Cüneyt Aydın, "Dere bir anda yükseldi. Dere kendi yatağından ayrılıp taşları da alıp geldi. Bizim işletmemizin de koruma duvarlarını alıyor, işletmenin içini de tahrip edip gidiyor. Yeni yapılan köprünün de üzerinden geçti. Köprünün üzeri ağaç, taş doluydu. Çok büyük bir facia atlattık" dedi.Emriye Kılıç da, "Dere çok şiddetli geldi. Biz iki derenin arasındaydık. Çok büyük korku yaşadık. Sel köprünün üzerinden aşıp, geçti. Taş, odun her şeyi köprünün üzerine yığdı" diye konuştu.Sezai Aras ise, "Burada önceden de insanlar aynı felaketlerle karşılaşmışlar ki bombeli köprü yapmışlar. Yaşanan felaketi gördük, çok korkunçtu. Eski köprülerin sağlam kalıp yeni köprülerin zarar görmesine şaşırdık" ifadelerini kullandı. 'BİR ŞEYİMİZ KALMADI'Artvin'in Arhavi ilçesinde Kapisre deresinin taşması sonucu evleri su altında kalan Meydan ailesi büyük korku yaşadı. Evlerini balçıktan temizlemeye çalışan Züleyha Meydan, "Hiçbir şeyimiz kalmadı, elimizde çamurla kala kaldık. Evimiz giriş kattaydı bütün eşyalarımız sular altında kaldı, hepsini atıyoruz" dedi.Aynur Öztabak ise, "Balkondaydım, suyun geldiğini gördüm yukarıya kaçtım, yapacak hiçbir şey yoktu. Üst kata çıkmamızla su evi doldurdu. Bugün oğlumun nişanı vardı böylece kala kaldık. Çocuklarımı kurtardım ben ona şükrediyorum" diye konuştu.GELECEK AY DÜĞÜNÜ VARDIBu arada, Artvin'in Murgul ilçesinde sele kapılarak kaybolan Serdar Yiğit'i (44) arama çalışmaları sürüyor. Özel bir şirkette şoför olan ve 3 Aralık 2020'de, Ayşe Yıldırım ile nişanlanan Yiğit'in önümüzdeki ay düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, BÖLGEDE

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Artvin'in Arhavi ilçesinde selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, kapalı karayollarında sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Murgul'a geçen Bakan Karaismailoğlu, selde kaybolan Serdar Yiğit'i arama çalışmalarını takip etti.

Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN-Zeynep Irmak ÖCAL/ARTVİN,  


Artvin'de sel seferberliği (3)
Artvin'de sel seferberliği (3)
Artvin'de sel seferberliği (3)
Artvin'de sel seferberliği (3)
Artvin'de sel seferberliği (3)
Artvin'de sel seferberliği (3)
Artvin'de sel seferberliği (3)
Artvin'de sel seferberliği (3)
Artvin'de sel seferberliği (3)
Artvin'de sel seferberliği (3)
Artvin'de sel seferberliği (3)
Artvin'de sel seferberliği (3)
Artvin'de sel seferberliği (3)
Artvin'de sel seferberliği (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş

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