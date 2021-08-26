Artvin'de "Şehit Aileleri ve Gaziler Kaynaşma" programı düzenlendi
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Artvin'de "Şehit Aileleri ve Gaziler Kaynaşma" programı düzenlendi

Artvin'de 'Şehit Aileleri ve Gaziler Kaynaşma' programı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin'de yaşayan gaziler ve şehit aileleri, Şehit Aileleri ve Gaziler Kaynaşma Programında bir araya geldi.

Artvin'de yaşayan gaziler ve şehit aileleri, Şehit Aileleri ve Gaziler Kaynaşma Programında bir araya geldi.

Artvin Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğince bir restoranda düzenlenen programda konuşan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, gazi ve şehitlerin tarih boyunca sayısız kahramanlık ve destanlara imza attığını söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlıklı uzun ömürler dileyen Doruk, bu vatan toprağının asıl sahiplerinin şehit ve gaziler olduğunu dile getirdi.

Doruk, "Bu topraklarda bin yıldır başı dik şekilde yaşıyorsak gazilerimiz ve şehitlerimizin sayesindedir. Vatan sizlere minnettardır. Sizler en kıymetli emanetsiniz. Milletçe bu emanete sahip çıkacak, şehitlerimizin ruhlarını asla incitmeyecek, gazilerimizi de hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız." dedi.

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta ise şehit ve gazilere bu vatanın ebediyete kadar minnettar olacağını söyledi.

Şehit ve gazilere vefa borcunun ödenemeyeceğini vurgulayan Balta, "Ne mutlu ki canlarıyla bize bu toprakları vatan kılan şehitlerin nesliyiz. 26 Ağustos 1071'de Malazgirt destanı ve 26 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle bize bu toprakları vatan yapan şehit ve gazilerimiz en son 15 Temmuz'da bu kahraman ruhu tüm dünyaya gösterdiler." dedi.

Artvin Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Nilda Merve Yavuzdemir de bir şehit kardeşi olduğunu belirterek, iki çocuk annesi bir kadın olarak hem kendi canını hem de iki çocuğunu bu vatan toprağı için feda etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Programda Vali Doruk eşi Meral Doruk, gazi ve şehit aileleriyle sohbet ederek isteklerini dinledi.

Program, okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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