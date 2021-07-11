Artvin'de pikabın çarptığı mühendis ağır yaralandı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, yapımı süren Yusufeli Barajı suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim yeri inşaat alanında, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen pikap, geri manevra sırasında mühendis Bedirhan Aydın'a (26) çarptı.
Yaralanan Aydın, olay yerine gelen ambulansla Yusufeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Aydın, buradaki müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yener Dedeoğlu