Artvin'de "Okul Bahçem Oyun Bahçem" projesinin protokolü imzalandı

Artvin'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Okul Bahçem Oyun Bahçem" projesi iş birliği protokolü imzalandı.

Artvin'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Okul Bahçem Oyun Bahçem" projesi iş birliği protokolü imzalandı.

Vali Yılmaz Doruk başkanlığında Valilik Çoruh Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdurrahman Anlaş, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ve diğer yetkililer hazır bulundu.

Protokol çerçevesinde, temel ve özel eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin okul bahçelerinde oynayarak öğrenmelerine katkı sunacak faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu