Artvin'de lösemi hastası genç Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi - Haberler
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Artvin'de lösemi hastası genç Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

AA / Yusuf Okur - Haberler | Güncel
Artvin'de lösemi hastası genç Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan lösemi hastası Eylem Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan lösemi hastası Eylem Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Aralık köyünde yaşayan 26 yaşındaki Yıldız, yaklaşık bir ay önce göğüs ağrısı şikayetiyle Borçka Devlet Hastanesine gitti.

Buradaki muayenesinin adından Kafkas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yıldız'a lösemi tanısı konuldu.

Kısa bir süre sonra Kovid-19'a yakalanan Yıldız, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alındı ancak kurtarılamadı.

Yıldız'ın cenazesi, yarın köyünde toprağa verilecek.

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AA / Yusuf Okur - Son Dakika Haberleri

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