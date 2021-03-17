Artvin'de köyde yangın; 50'ye yakın ev alevlere teslim oldu (2)
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Artvin'de köyde yangın; 50'ye yakın ev alevlere teslim oldu (2)

17.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:12
Artvin'de köyde yangın; 50'ye yakın ev alevlere teslim oldu (2)

CAN KAYBI YOK, YANGIN SÜRÜYOR, HELİKOPTER TALEP EDİLDİArtvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere sıçrayan yangın devam ediyor.

CAN KAYBI YOK,  YANGIN SÜRÜYOR, HELİKOPTER TALEP EDİLDİ

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere sıçrayan yangın devam ediyor. Yusufeli ilçe belediyesi ile Orman Müdürlüğü'nden ekiplerin müdahale ettiği yangın için tüm ilçelerden takviye itfaiye araçları köye yönlendirildi. Yangına havadan müdahale için yangın söndürme helikopteri istendi.  

Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirterek müdahalenin sürdüğünü söyledi. Yangında ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını açıklayan Özdemir, çok sayıda evin yandığını belirtti.VALİLİLK: YANGIN KÖYÜ TEHDİT EDEN BOYUTTTADIRArtvin Valiliği de yangına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Yangının köyün büyük bir bölümünü tehdit ettiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bugün öğleden sonra ilimize bağlı Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde yangın çıkmıştır. Yangın, köyün büyük bir bölümünü tehdit eden boyuttadır. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisine ulaşılmamıştır. Vatandaşlarımızın can güvenliği ön planda tutularak yangına müdahale edilmektedir. İlimizde bulunan tüm kurumlar AFAD Başkanlığının koordinesinde yangın yerine intikal etmektedir. Çevre illerden de gerekli destek için görüşmeler yapılmış ve devletimizin tüm imkanları seferber edilerek yola çıkmıştır. Yangına müdahale tüm hızıyla devam etmektedir."


Artvin'de köyde yangın; 50'ye yakın ev alevlere teslim oldu (2)
Artvin'de köyde yangın; 50'ye yakın ev alevlere teslim oldu (2)
Artvin'de köyde yangın; 50'ye yakın ev alevlere teslim oldu (2)
Artvin'de köyde yangın; 50'ye yakın ev alevlere teslim oldu (2)
Artvin'de köyde yangın; 50'ye yakın ev alevlere teslim oldu (2)
Artvin'de köyde yangın; 50'ye yakın ev alevlere teslim oldu (2)
Artvin'de köyde yangın; 50'ye yakın ev alevlere teslim oldu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nusret DURUR

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