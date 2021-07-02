Artvin'de Kovid-19 aşı çadırları kuruldu
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Artvin'de Kovid-19 aşı çadırları kuruldu

Artvin'de Kovid-19 aşı çadırları kuruldu
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama çalışması kapsamında kent meydanına Kovid-19 aşı çadırları kuruldu.

Artvin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama çalışması kapsamında kent meydanına Kovid-19 aşı çadırları kuruldu.

Sağlık Bakanlığının ülke genelinde 18 yaş ve üzerindekilerin aşılanmaya başlanması ve 50 yaş üstü vatandaşlara 3. doz aşıların yapılması kararı sonrası Artvin İl Sağlık Müdürlüğünce hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde yoğunluk yaşanmaması için valilik önündeki Milli İrade Meydanı'nda mobil aşılama çadırı oluşturuldu.

Meydanda kurulan mobil aşılama merkezine gelen vatandaşlar randevusuz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırıyor.

Aşı çadırına gelerek aşı yaptıran Ömer Gümüş iki doz aşını yaptırdığını ifade ederek, 50 yaş üstü vatandaşlara üçüncü doz aşı hakkı tanınmasından sonra bugün üçüncü doz aşısını yaptırdığını söyledi.

Kurulan aşı çadırıyla hastaneye gitmeden sıra beklemeden aşısını yaptırmış olmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydeden Gümüş, "Bize bu imkanları sağlayan devletimize, valimize ve sağlık müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Hastaneye gitmeden şehir merkezinde aşı oluyoruz. Çok güzel bir uygulama. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Herkes devletimize güvensin ve getirdiği yenilikleri kabul ederek gereğini yapsın." dedi.

Naim Köksal da 76 yaşında olduğunu ve üçüncü doz aşısını yaptırdığını ifade ederek, "Ben aşımı oldum vatandaşlık görevimi yaptım. Milleti de aşı olmaya davet ediyorum. Bu hastalıktan kurtulmak istiyorsak herkesin aşı yaptırması gerektiğine inanıyorum. Aşı çadırının kurulmasıyla aşı yaptırmak daha kolay hale geldi. Bende hastaneye gitmeden aşımı yaptırdım" diye konuştu.

Kurban Bayramı'na kadar kent meydanında hizmet verecek aşı çadırıyla aşılama takviminin hızlı bir şeklide yürütülmesi planlanıyor.

Artvin'de Kovid-19 aşı çadırları kuruldu
Artvin'de Kovid-19 aşı çadırları kuruldu
Artvin'de Kovid-19 aşı çadırları kuruldu
Artvin'de Kovid-19 aşı çadırları kuruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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