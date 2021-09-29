Artvin'de kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD gönüllüleri kurtardı - Haberler
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Artvin'de kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD gönüllüleri kurtardı

AA / Yusuf Okur - Haberler | Güncel
Artvin'de kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD gönüllüleri kurtardı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD gönüllüsü dağcılar tarafından kurtarıldı.

YUSUFELİ, ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiler, Afad gönüllüsü dağcılar tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Köprügören köyünde yaşayan Mehmet İnce, hayvanlarını otlatırken 3 keçisinin kaybolduğunu fark etti.

Bunun üzerine ailesiyle 3 gün bölgede keçilerini arayan İnce, hayvanların köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki kayalıklarda mahsur kaldığını belirledi.

Keçileri bulunduğu yerden alamayan İnce, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) arayarak yardım istedi.

AFAD yetkililerinin yönlendirmesiyle AFAD gönüllüsü de olan Yusufeli Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü üyesi dağcılar Emin Bülbül, Muzaffer İnce ve Mehmet İnce bölgeye gitti.

Halatlarla kayalıklara inen dağcılar, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından keçileri kurtararak sahibine teslim etti.???????

AA / Yusuf Okur - Son Dakika Haberleri
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