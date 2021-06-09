Artvin'de gökkuşağının güzelliği eşsiz manzara sundu
- Artvin'de gökkuşağının güzelliği eşsiz manzara sundu Artvin'de sağanak yağmurun ardından güneş açmasıyla oluşan gökkuşağı, Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeliyle görüntülendi.
- Artvin'de gökkuşağının güzelliği eşsiz manzara sundu
ARTVİN - Artvin'de sağanak yağmurun ardından güneş açmasıyla oluşan gökkuşağı, Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeliyle görüntülendi.
Artvin'de sağanak yağmurun ardından oluşan gökkuşağı kent sakinlerine muhteşem manzara sundu. Atatürk heykeli ile Çoruh Nehri vadisi arasında doğup batan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör