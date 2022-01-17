Artvin'de eğitime kar engeli - Haberler
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Artvin'de eğitime kar engeli

Artvin'de eğitime kar engeli
Demirören Haber Ajansı / Emirhan Pehlivan - Haberler | Güncel

ARTVİN'de, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

ARTVİN (DHA) - ARTVİN'de, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle kar tatili kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, "Merkez ve Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ilçelerimizde 18.01.2022 Salı günü (1 gün) eğitim öğretime ara verilmiştir. Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerimizde taşıma yoluyla okullarımıza gelen öğrencilerimiz de bu tarihte izinli sayılacaktır. Ayrıca bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" denildi.


Artvin'de eğitime kar engeli

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Artvin, kar, Güncel, Haber

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