Artvin'de "Dünya Gümrük Günü" Etkinlikleri

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Dünya Gümrük Günü" etkinlikleri kapsamında Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü çalışanlarını kabul etti.



Vali Doruk'un makamında gerçekleşen ziyarete, Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Göllüce, Sarp Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık İstihbarat Müdürü Tahir Demir, Sarp Gümrük Müdürü Mehmet Keske katıldı.

Vali Doruk, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, gümrük çalışanlarının gününü kutladı.

Gümrük müdürlüklerinin Türkiye genelinde güzel hizmetler yaptığına işaret eden Doruk, "Bu güzel çalışmalarınızı devam ettirmenizi, tüm çalışanlarınızın sağlık içerisinde görev yapmalarını temenni ediyorum." dedi.

Göllüce ise Dünya Gümrük Günü'nün her yıl ayrı bir temayla kutlandığını belirterek, bu yılın temasının "Kesintisiz Ticaret, Seyahat ve Taşımacılık için Akıllı Sınırlar" olduğunu söyledi.

Sarp Sınır Kapısı'nın işleyişi hakkında da bilgi veren Göllüce, 2018 yılında 6 milyon 912 bin 356 yolcunun giriş çıkış yaptığını ifade ederek, "Sarp Sınır Kapısı'nda devam eden modernizasyon çalışmalarında sona gelindi. Önümüzdeki aylarda hizmete almayı planlıyoruz. Gerek yolcu gerekse araç geçişleri daha da hızlı ve konforlu hale gelecektir." dedi.

Kaynak: AA