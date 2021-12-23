ÇIĞ DÜŞEN YOLDA MAHSUR KALAN GSM OPERATÖRÜ GÖREVLİSİ 3 KİŞİ KURTARILDI - Haberler
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ÇIĞ DÜŞEN YOLDA MAHSUR KALAN GSM OPERATÖRÜ GÖREVLİSİ 3 KİŞİ KURTARILDI

ÇIĞ DÜŞEN YOLDA MAHSUR KALAN GSM OPERATÖRÜ GÖREVLİSİ 3 KİŞİ KURTARILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARTVİN'de baz istasyonu bakımı için gittikleri Sultan Selim Dağı'nda yollarına çığ düşmesi mahsur kalan 3 görevli, ekiplerin 4 saat süren operasyonu sonucunda kurtarıldı.

ARTVİN'de baz istasyonu bakımı için gittikleri Sultan Selim Dağı'nda yollarına çığ düşmesi mahsur kalan 3 görevli, ekiplerin 4 saat süren operasyonu sonucunda kurtarıldı.

Bir GSM şirketinin baz istasyonu altyapı çalışması için Sultan Selim Dağı'na giden 3 servis görevlisi geri dönüş yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle yola çığ düşmesi sonucu mahsur kaldı. Görevlilerin telefonla yardım çağrısı üzerine AFAD, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ve Hopa İl Özel İdare'den oluşan 7 kişilik ekip 4 saat süren yolculuğun ardından olay yerine ulaştı. Bir kaya kovuğunda saklanırken bulunan görevliler, araçlara alındı. 3 çalışanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ÇIĞ DÜŞEN YOLDA MAHSUR KALAN GSM OPERATÖRÜ GÖREVLİSİ 3 KİŞİ KURTARILDI

ÇIĞ DÜŞEN YOLDA MAHSUR KALAN GSM OPERATÖRÜ GÖREVLİSİ 3 KİŞİ KURTARILDI

ÇIĞ DÜŞEN YOLDA MAHSUR KALAN GSM OPERATÖRÜ GÖREVLİSİ 3 KİŞİ KURTARILDI

ÇIĞ DÜŞEN YOLDA MAHSUR KALAN GSM OPERATÖRÜ GÖREVLİSİ 3 KİŞİ KURTARILDI

ÇIĞ DÜŞEN YOLDA MAHSUR KALAN GSM OPERATÖRÜ GÖREVLİSİ 3 KİŞİ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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