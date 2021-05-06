Artvin'de bir evde kumar oynayan 7 kişiye 33 bin 635 lira ceza
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Artvin'de bir evde kumar oynayan 7 kişiye 33 bin 635 lira ceza

Artvin'de bir evde kumar oynayan 7 kişiye 33 bin 635 lira ceza
Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel

Artvin'in Borçka ilçesinde koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 7 kişiye toplam 33 bin 635 lira ceza uygulandı.

Artvin'in Borçka ilçesinde koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 7 kişiye toplam 33 bin 635 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Borçka Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.Y'nin ikametinde kumar oynandığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Eve giden ekipler, kumar oynayan 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

Şahıslara kumar oynadıkları gerekçesiyle Kabahatler Kanunu kapsamında 9 bin 352 lira, sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket etmekten Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 24 bin 283 lira olmak üzere toplam 33 bin 635 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

Ekipler, 145 pul, 1 zar, 12 deste iskambil kağıdı ve 500 liraya el koydu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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