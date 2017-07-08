Artvin'de 220 Metre Yükseklikteki Seyir Terasında Nikah

Artvin'de Hatila Vadisi Milli Parkı'nda bulunan 220 metre yükseklikteki cam seyir terasında nikah töreni yapıldı.



Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasında, Gizem ve Hüseyin Şentürk çiftinin nikahını, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe kıydı.



Yakınlarının tebriklerini kabul eden çift, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra bir süre horon oynadı.



Damat Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin ailenin tek çocuğu olduğunu belirterek, "Bu nedenle kayınvalidem, nikahın farklı olmasını istediğini dile getirdi. Biz de 'Ne yapabiliriz' diye düşündük ve nikahı 220 metre yükseklikteki seyir terasında gerçekleştirmeye karar verdik." dedi.



İzin için yaptıkları başvurudan olumlu yanıt aldıklarını anlatan Şentürk, "Böyle bir heyecanı yaşamak, hatta yükseklik korkusu olanlarla birlikte mutluluğa 'evet' demek çok güzel. Kayınvalidem daha çılgın bir şey isteseydi, onu da yapardık." diye konuştu.



Şentürk, ileride çocuklarına, torunlarına anlatabilecekleri, unutamayacakları bir anıları olduğunu kaydetti.



Gelin Gizem Şentürk de nikah törenlerinin sıradan olmamasını istediklerini söyledi.



Bu isteklerini gerçekleştirebildikleri için mutlu olduğunu dile getiren Şentürk, kendilerine yardımcı olan Kocatepe ve diğer ilgililere teşekkür etti.



Seyir terasındaki ilk nikah



Kocatepe ise Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasında nikah kıymanın ayrıcalığını yaşadığını belirtti.



Hatila Vadisi Milli Parkı'nın geniş flora ve faunasıyla kentin en güzel mekanı olduğuna işaret eden Kocatepe, "Gençlerimiz, doğal güzelliklerin bulunduğu bir mekanda dünyaevine girdi. Seyir terasındaki ilk nikahı gerçekleştirdik. Gençlerimiz için de unutulmaz bir anı oldu. Buradan dünyaya sevgiyi, barışı, dostluğu ve tabii ki de bu gençlerimizin nikahını ilan etmiş oluyoruz." dedi.