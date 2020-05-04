Artvin'de 17 gündür yeni koronavirüs vakası görülmüyor
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Artvin'de 17 gündür yeni koronavirüs vakası görülmüyor

Artvin'de 17 gündür yeni koronavirüs vakası görülmüyor
04.05.2020 08:56 | Son Güncelleme: 04.05.2020 09:30

Artvin'de 17 gündür yeni koronavirüs vakası görülmüyor Yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) yayılmasına karşı alınan tedbirlere büyük ölçüde uyulan Artvin'de vaka sayısı sıfırlandı.

Artvin'de 17 gündür yeni koronavirüs vakası görülmüyor
ARTVİN - Yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) yayılmasına karşı alınan tedbirlere büyük ölçüde uyulan Artvin'de vaka sayısı sıfırlandı. Kentte korona nedeniyle tedavi gören hastalar taburcu olurken, 17 gündür ise pozitif vakaya rastlanmadı.
Yeni tip Korona virüs (covid-19) salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbir kararlarına Artvin'de büyük ölçüde uyuluyor. Kentteki hastanelerde tedavi gören korona tanısı konulmuş hastalar taburcu oldu. Vakanın sıfırlandığı kette, 17 gündür ise yani bir tanıya rastlanmadı. Kentte vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmazken, sokaklar neredeyse tamamen boşaldı.
Toplamda 857 testin yapıldığı Artvin'de, vaka sayısı 39, hayatını kaybeden hasta sayısı ise 5 olarak belirlendi. Kentin Arhavi, Murgul ve Ardanuç ilçelerinde ise şuana kadar Korona virüsü (covid-19) tanısı konulmuş hasta bulunmuyor.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Mehmet Ali Dündar, "Artvin'de Korona virüsle ilgili yaptığımız çalışmalar, şükürler olsun ki olumlu sonuçlarını vermeye başladı. Hastanelerimizde yatan pozitif korona virüs vakamız kalmadı. İki haftadır yeni tespit ettiğimiz vakaya da rastlamadık. Artvin Korona virüs yönünden kendini sterilize etti, diyebiliriz" dedi.
İlk başından itibaren Artvin halkının yüksek oranda kurallara ve yaşam şekline adapte olduğunu ve başarıyla uyguladığını kaydeden Dündar "Tehlike tamamen gecene kadar bu duyarlılığın devam edeceğini umut ediyoruz. Rehavete kapılmadan, herkesin alına kararlara uygulamasına devam etmesini arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Kentte 35 senelik esnaflık yapan Necati Türker ise ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ifade ederek "Artvin halkı son derece kurallara uyuyor, son derece bilinçli sokakta çocuk, yaşlı görmüyoruz. Bu yüzdende Artvin'de vaka sayısını sıfır olması bizi mutlu ediyor" derken, evde kalarak kendisini bu şekilde izole eden Sami Özçelik ise "Artvin'de iki haftadır vaka bulunmuyor. Bunun nedeni Artvin halkının oldukça duyarlı ve kurallara uymasıdır. 20 yaş altı, 65 yaş üstü sokağa çıkmadı. Bu şekilde kent koronaya karşı birlik olmuş durumda. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.
Görkem Türker de Artvin'de insanların bu salgını ilk günden itibaren ciddiye aldığını ifade ederek "Herkes sadece kendi sağlığını değil, başkalarının sağlığını da düşündü. Bu nedenle sayılar azalıyor, virüsü yendik gibi, ortalama bir ay içerisinde ilimizde bu işin biteceğini umut ediyorum" şeklinde konuştu.

Artvin'de 17 gündür yeni koronavirüs vakası görülmüyor

Kaynak: İHA

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