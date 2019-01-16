Artuklu'da Halk Ekmek Satış Noktalarında Satışlar Başladı

MARDİN (İHA) – Mardin'in merkez Artuklu İlçe Belediyesinin sosyal projeler kapsamında faaliyete koyduğu halk ekmek fabrikası, halk ekmek satış noktaları üzerinden satışlara başladı.

Artuklu Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğünce "Sosyal Belediyecilik" Projeleri kapsamında sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı durumda olan vatandaşların daha ucuza ekmek ihtiyaçlarını gidermek için hizmete koyduğu halk ekmek fabrikasında ekmek üretimine ve üretilen ekmekler satış noktaları üzerinden vatandaşlara satılmaya başlandı. Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk'ün talimatıyla, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hizmete sokulan halk ekmek, Savurkapı, Yeni Yol ve 13 Mart mahallelerindeki satış noktalarında aynı anda sabah saat 08: 00'de tüketiciye ulaşmaya başladı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Öztürk, belediye olarak halk Ekmek Fabrikasını açmalarındaki amacın fırıncı esnafına bir alternatif oluşturmak olmadığını, bunun içinde ekmek üretimini günlük 3 bin ekmekle sınırlı tuttuklarını söyledi. Dar gelirli ve alım gücü düşük vatandaşların yarı fiyatına ekmek alabilmelerine imkan sunan projenin fırıncılar odası ve fırıncı esnafının da görüşlerine başvurarak gerçekleştirdiklerini hatırlatan Öztürk, "Artuklu belediyesi olarak, özellikle de dezavantajlı vatandaş gurubu olarak değerlendirdiğimiz dar gelirli hemşehrilerimize yönelik çok sayıda farklı projelerimiz oldu. Bu projelerden biri de halk ekmek projesidir. Farklı şehirlerde birçok örneğini gördüğümüz bu projenin hazırlık aşamasında şehrimizde bu alanda hizmet sunan fırıncı esnaflarımızın da görüş ve önerilerini de alarak, üzerine çalıştığımız projemizde ekmek üretimine başlandı. Ürettiğimiz ekmekler, Savur Kapı mahallesi, Cumhuriyet ilkokulunun önünde, Yeni Yol üstgeçittin altında ve 13 Mart mahallesi zabıta noktasının arkasında satış noktaları üzerinden vatandaşlarımıza sunulmaya başlandı. Günlük 3 bin ekmek, üç ayrı noktada aynı anda sabah Saat 08.00 itibarıyla tanesi 50 kuruştan satışa sunulacak ve ekmekler tükeninceye kadar satış noktaları açık kalacak" dedi.

"Ekmek bizim için kutsaldır"

Vatandaşlarla düzenlenen halk günü toplantılarında kendilerine ulaşan taleplerden birinin de halk ekmek üzerinden daha ucuza ekmek temini şeklindeki taleplerin geldiğini, bu talepler üzerine harekete geçtiklerini vurgulayan Başkan Öztürk, "Ekmek fabrikamızı açmamızdaki temel amaç vatandaşlarımızın bu yöndeki talebidir. Asla fırıncılarımızla bir rekabete girmek yahut fırıncı esnafımıza bir alternatif oluşturmak gibi bir niyetimiz yok. Projenin üzerinde çalışırken de önceden belirttiğim gibi fırıncı esnaflarımızın da görüşüne başvurmuş idik, Artuklu halk ekmek, alım gücü düşük olan hemşehrilerimize hijyenik, sağlıklı ve lezzetli ve aynı zamanda ucuz ekmek üreterek Biz millet olarak ekmeğe özel bir anlam izafe ederiz. Ekmek bizim için kutsaldır. Tabi bu kutsiyetine uygun bir şekilde son derecek nezih şartlarda üretilen ekmeklerimizi vatandaşlarımıza ulaştırmanın mutluluğu içindeyiz" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA