Artuklu 1071 Derneğinden muhtaç aileye yardım eli
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Artuklu 1071 Derneğinden muhtaç aileye yardım eli

09.12.2020 10:32 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:56

- Artuklu 1071 Derneğinden muhtaç aileye yardım eli Mardin'in Yeşilli ilçesinde yaşayan ve geçim sıkıntısı çeken 8 nüfuslu aileye Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği yardım elini uzattı.

- Artuklu 1071 Derneğinden muhtaç aileye yardım eli

MARDİN - Mardin'in Yeşilli ilçesinde yaşayan ve geçim sıkıntısı çeken 8 nüfuslu aileye Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği yardım elini uzattı.

Yeşilli'de yaşayan 30 yaşındaki Birsen Sercan, henüz 15 yaşındayken eşiyle kaçarak evlendi. Evliliğinden 6 çocuğu olan Birsen Sercan'ın hayatı yaklaşık 6 yıl önce bir anda kabusa döndü. Eşi, psikolojik sorunlar yaşamaya başladıktan sonra çalışmayan Birsen Sercan, evinde yiyecek bir lokma ekmek bulamamaya başladı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından gelecek gıda yardımı eşinin telefonuyla engellenen Sercan, 6 çocuğu ile birlikte yokluk içinde yaşamaya başladı. Evinde perdeleri bile olmayan Birsen Sercan, son olarak çocuklarına masraf yapmak için cep telefonunu da sattı.

Sercan ailesinin sıkıntısının basına yansımasının ardından yardımlar da gelmeye başladı. Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği, Sercan ailesinin çağrısına kulak verdi. Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği yardım çalışmalarını hızlandırarak aynı gün içerisinde ailenin ihtiyacı olan eşyaları temin edip kendilerini teslim etti. Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Murat Kırmızıoğlu ihtiyaç sahibi ailenin sesine ses olmak için buraya geldiklerini söyledi. Aileye ihtiyaçları olan perde, oturma grubu, halı, televizyon, fırın ve erzak yardımında bulunduklarını kaydeden Kırmızıoğlu, "Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği olarak ihtiyaç sahibi ailemizin sesine ses vermek için buraya geldik. İhtiyaç sahibi ailemize perde, oturma grubu, halı, televizyon, fırın ve yaklaşık 3 aylık yetecek derecede erzak getirdik. Allah kabul etsin" dedi.

Anne Birsen Sercan Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Murat Kırmızığolu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Artuklu 1071 Derneğinden muhtaç aileye yardım eli
Artuklu 1071 Derneğinden muhtaç aileye yardım eli
Artuklu 1071 Derneğinden muhtaç aileye yardım eli
Artuklu 1071 Derneğinden muhtaç aileye yardım eli
Artuklu 1071 Derneğinden muhtaç aileye yardım eli
Artuklu 1071 Derneğinden muhtaç aileye yardım eli
Artuklu 1071 Derneğinden muhtaç aileye yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK

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