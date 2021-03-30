Artos Dağı'na tırmanan kayakseverler eşsiz manzaraya karşı snowboard yaptı

Van'ın Gevaş ilçesinde 3 bin 550 metre rakımlı Artos Dağı'na tırmanan kayakseverler, Van Gölü ve Süphan Dağı'nın eşsiz manzarasına karşı snowboard yaptı.

Van'ın Gevaş ilçesinde 3 bin 550 metre rakımlı Artos Dağı'na tırmanan kayakseverler, Van Gölü ve Süphan Dağı'nın eşsiz manzarasına karşı snowboard yaptı.

Gevaş ilçesinde bir araya gelen 4 arkadaş, 4,5 saat süren zorlu yolculuğun ardından Artos Dağı'nın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

Zirvede bir süre dinlendikten sonra eşsiz manzaraya karşı snowboard yapan kayakseverlerin indikleri anlar, nefes kesen görüntülere sahne oldu.

Nesim Sarı, Artos Dağı'nın snowboard için en elverişli yerlerden biri olduğunu söyledi.

Güzel manzaranın keyfini çıkardıklarını belirten Sarı, "Bu eşsiz güzelliği herkesin görmesi gerekiyor. Güzel bir gün oldu. Yıllardır snowboard yapan deneyimli arkadaşlara, bu zevki yaşamalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Şahabettin Gün ise tırmanış sırasında zorlandıklarını ifade ederek, "4-5 yerde mola vererek zirveye tırmandık. Zirvede bu müthiş manzara vardı. Bu manzaraya karşı adrenalin dolu bir iniş yaptık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı