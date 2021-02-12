Arto kimdir? Arto hayatı ve biyografisi! Arto kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Arto, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Arto hakkında merak edilenler. Arto hayatı ve biyografisi. Arto kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Arto merak konusu oldu. İşte Arto hakkında merak edilen Arto kimdir, Arto hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ARTO KİMDİR?

Arto'nun gerçek adı Harutyan Dalga'dır. Sahne şovlarından sonra Arto olarak tanınan Dalga, Ermeni asıllı Türk vatandaşıdır. Arto, 1966 yılında İstanbul'da doğmuştur ve 55 yaşındadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim Sistemleri ile Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümlerinde okumuştur. 1997 yılında sahnelerde yerini almaya başlayan ve sivri diliyle sürekli dikkat çeken Arto, ortağı Ataberk Oral ile birlikte Beyoğlu'nda Zilly diye bir gece kulübü sahibidir.