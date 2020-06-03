Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi Sivri dilli eleştirileriyle tanınan Arto Dalga, konuk olduğu Söylemezsem Olmaz programında sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a "İyice kafayı yedi" diyerek tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı Arto Dalga, dün Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu. Dobra açıklamalarıyla programa damga vuran Dalga, Demet Akalın'ı hem sevdiğini söyledi hem de sert bir dille eleştirdi.

"DEMET İYİCE KAFAYI YEDİ"

Geçtiğimiz aylarda sık sık Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a tepki göstermesiyle ilgili konuşan Arto şunları söyledi: "Demet Akalın iyice kafayı yedi. Neden kafayı yedi? Senin 10 milyon takipçin var. Gırgır yapıyoruz, ama 10 milyon takipçi büyük rakam. Şeyma'yı o yüzden savundum. Onunla küs olduğum halde, mahkemelik olduğum halde savundum. Sen Demet Akalın'sın. Biz seni sevelim veya sevmeyelim. Benim 30 yıllık arkadaşım. Sen yerini bilmek zorundasın. Sen güçlü bir kadınsın. Biz seni sevmiyoruz, o ayrı."

"GÜLBEN ERGEN'İ SEVİYORUM"

Neredeyse her ünlü isim hakkında fikirlerini söyleyen Arto Dalga, programın sunucularından Seren Serengil'in küs olduğu Gülben Ergen için de "Ben Gülben Ergen'i seviyorum, kimse kusura bakmayın. Barışırsanız da siz" ifadelerini kullandı.