Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi
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Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi

Sivri dilli eleştirileriyle tanınan Arto Dalga, konuk olduğu Söylemezsem Olmaz programında sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a "İyice kafayı yedi" diyerek tepki gösterdi.

Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi
03.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:45

Ünlü şarkıcı Arto Dalga, dün Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu. Dobra açıklamalarıyla programa damga vuran Dalga, Demet Akalın'ı hem sevdiğini söyledi hem de sert bir dille eleştirdi.

"DEMET İYİCE KAFAYI YEDİ"

Geçtiğimiz aylarda sık sık Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a tepki göstermesiyle ilgili konuşan Arto şunları söyledi: "Demet Akalın iyice kafayı yedi. Neden kafayı yedi? Senin 10 milyon takipçin var. Gırgır yapıyoruz, ama 10 milyon takipçi büyük rakam. Şeyma'yı o yüzden savundum. Onunla küs olduğum halde, mahkemelik olduğum halde savundum. Sen Demet Akalın'sın. Biz seni sevelim veya sevmeyelim. Benim 30 yıllık arkadaşım. Sen yerini bilmek zorundasın. Sen güçlü bir kadınsın. Biz seni sevmiyoruz, o ayrı."

Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi

"GÜLBEN ERGEN'İ SEVİYORUM"

Neredeyse her ünlü isim hakkında fikirlerini söyleyen Arto Dalga, programın sunucularından Seren Serengil'in küs olduğu Gülben Ergen için de "Ben Gülben Ergen'i seviyorum, kimse kusura bakmayın. Barışırsanız da siz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz ay İtalyan mutfağının yemeklerini çok beğendiğini söylemişti. Demet Akalın ise Subaşı'nın bu sözlerine "Ağzının tadını bilsen burnunun b.kunu yerdin" yorumunu yapmıştı. Arto ise Akalın'ın bu çıkışını sürekli giydiği marka kıyafetler üzerinden şu sözlerle eleştirmişti: "Donuna kadar İtalyansın ama Şeyma'yı milliyetçilik üzerinden linç ettiriyorsun. Kızın başına bir şey gelse bunun sorumlusu sensin. Biz o pahalı İtalyan markaları senin sayende öğrendik, Şeyma'dan değil!"

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