Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonu Çolak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

01.12.2019 20:24 | Son Güncelleme: 01.12.2019 20:40

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya alarak cimnastikte dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak, Anadolu Ajansının (AA), "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Çolak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Çolak, haber kategorisinde, Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı", yaşam kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi yavrusu", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un, "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Milli sporcu İbrahim Çolak, fotoğrafların her birinin çok güzel olduğunu, bu nedenle seçim yapmakta zorlandığını ifade etti.

Geçen yıl 223 bin kişinin katıldığı oylama, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA