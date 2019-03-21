Artık Elektrik Fazlamızı İhraç Eder Hale Geldik"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dün birçok yerde elektrik kesintisi vardı, hamdolsun bugün fazlamız var. Artık elektrik fazlamızı ihraç eder hale geldik." dedi.

Bakan Dönmez, Siirt'teki temasları kapsamında kent merkezindeki esnaf ziyaretinin ardından Kurtalan ilçesine geçerek AK Parti Kurtalan seçim lokalini ziyaret etti.

Burada vatandaşlara hitap eden Dönmez, AK Parti olarak sadece hükümette değil, belediyelerinin olduğu kentlerde de aynı başarı hikayesini yazdıklarını söyledi.

Dün hayal olan birçok şeyin bugün gerçekleştiğini söyleyen Dönmez, "Başı kapalı olanları bırakın üniversitelere, hastanelere bile almıyorlardı. Askeri birliklerde oğlu var, anasını içeriye almadılar. Şehit annesini bile neredeyse törene almayacaklardı, cenazeye almayacaklardı. Şimdi kamuda özel sektörde başı açık, kapalı yan yana huzur içerisinde, barış içerisinde çalışıyorlar. O zaman bu başörtüsü yasağı kalkarsa millet bölünür diyenler, asıl bölünmenin o zihniyette olduğunu, bu yasaklar kalktıktan sonra hep birlikte görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geçmişte uçağına lastik alamayan bir ülke olduğunu ifade eden Dönmez, şöyle konuştu:

"Bugün kendi milli savaş uçağını, helikopterini, İHA'sını, topunu, tankını, tüfeğini yapan bir ülke haline geldik. Dün birçok yerde elektrik kesintisi vardı, hamdolsun bugün fazlamız var. Artık elektrik fazlamızı ihraç eder hale geldik. 2000'li yılların başında sadece 5 büyük şehirde doğal gaz varken, bugün 81 ilin 81'inde de doğal gaz var."

Kent merkezi ve Kurtalan ilçesinin de doğal gaza kavuştuğunu ve AK Parti Kayabağlar Belde Belediye Başkan Adayı Salim Seven'in beldeye doğal gaz talebini kendisine ilettiğini dile getiren Dönmez, "Hemen çalışmayı başlatıyoruz. Etütleri yapalım. Zaten bir plan program çerçevesinde doğal gazı gücümüzün yettiği oranda yurdun dört bir tarafına götüreceğiz. Ondan endişeniz olmasın inşallah." dedi.

"400 bin civarında haneye ekmek ve AŞ götürsün diye bu imkanları oluşturduk"

Ülkenin dört bir yanında istihdama yönelik adımları atmaya devam ettiklerini söyleyen Dönmez, şunları aktardı:

"Elektrik sektöründe üretim ve dağıtım tarafında yaklaşık 200 bin kişiyi istihdam ediyoruz. Madencilik sektöründe 130 bin kişi, petrol sektöründe 50-60 bin civarında bir istihdamımız var. Topladığınızda da aşağı yukarı 400 bin civarında haneye ekmek ve AŞ götürsün diye bu imkanları oluşturduk."

"Huzur, barış gelince de baraj da fabrika da yapıyoruz"

"Şimdi bu bölgede işsizlik oranı diğer bölgelerimize nispeten bir miktar daha yüksek. Bugüne kadar da bir sürü engel çıkardılar. İş makinelerini yaktılar, şantiyeleri bastılar. Size hizmet getirmek isteyen devletin ihale ettiği müteahhitlere gereken her türlü zorluğu da çıkarttılar." ifadelerini kullanan Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla hizmetlerde birtakım gecikmeler yaşandı. İstihdam edecektik, bunlar önümüze engeller çıkardılar. Ama hamdolsun son yıllarda artık huzur, barış bu bölgeye de geldi. Huzur, barış gelince de baraj da fabrika da yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."



Ziyarette AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve Kurtalan Belediye Başkanı ve Aday Nevzat Karaatay da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA