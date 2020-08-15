Artan vakalar sonrası Mehmet Ceyhan, yeni önerilerini sıraladı: 28 gün sokağa çıkma yasağı olmadı bari bu 6 maddeyi yapalım
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Artan vakalar sonrası Mehmet Ceyhan, yeni önerilerini sıraladı: 28 gün sokağa çıkma yasağı olmadı bari bu 6 maddeyi yapalım

Türkiye'deki koronavirüs salgınında artan vakalar herkesi endişelendirirken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan atılması gereken adımları sıraladı. "28 gün sokağa çıkma yasağı yapmalıydık, olmadı" diyen Ceyhan, hayati öneme sahip 6 madde önerdi.

15.08.2020 00:26 | Son Güncelleme: 15.08.2020 00:59

Koronavirüs salgınıyla ilgili tespit ve önerileri ile dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Türkiye'deki son tabloyu değerlendirirken önemli önerilerde bulundu. Ceyhan, "28 gün sokağa çıkma yasağı yapmalıydık, olmadı ama en azından vaka artışını kontrol altına almak için bu 6 maddeyi uygulayalım" diyerek önerilerini sıraladı.

Habertürk canlı yayınında konuşan Ceyhan, sorumsuzca davranan bir grup olduğunu belirterek, "Pozitif vakalar yakalanamıyor. Test sayısı artırılmalı. Garson gibi meslek gruplarına test yapılmalı. Kademeli mesaiye geçilmeli" önerilerinde bulundu.

İşte Prof. Dr. Ceyhan'ın sıraladığı 6 önemli öneri:

- Kademeli mesaiye geçilmeli.

- Taziye ve düğünlere sayı sınırı koyulmalı.

- Şehirler arası seyahatlerde kontrol artırılmalı. İmzalı taahhüt alınmalı.

- Tarama testi ile vakalar yakalanamıyor. Şu anda 200 bin aktif vaka var. En azından sağlıkçılar, garsonlar ve hizmetliler taranmalı.

- 65 yaş üstüne güvenli yürüyüş alanları ayarlanmalı.

- Ulaşamadığımız bir grup var. Sorumsuzca davranıyor. Maske takmayanlar grubu. Bunlara ulaşmak için Diyanet, muhtarlar, öğretmenler devreye sokulmalı. Bu insanlara maske mesafe eğitimi ve uyarısı yapmalı. Kamu spotları ile bu grup uyarılmalı.

VAKA SAYISI YÜKSELİŞ TRENDİNDE

Normalleşme adımlarının ardından 900 bandında seyreden vaka sayıları turizm bölgelerindeki yoğunluk, taziye düğün gibi ortamlarda sosyal mesafe kurallarının ihmal edilmesi ve Kurban Bayramı etkisiyle binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloyu 'Böyle giderse yasaklar geri gelir' diyerek özetlemişti. Koca'nın açıkladığı son verilere göre, son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 1226 oldu.

Bu tablo endişeleri de beraberinde getirirken birçok ilde 65 yaş üstüne kısıtlamalar başladı.

Artan vakalar sonrası Mehmet Ceyhan, yeni önerilerini sıraladı: 28 gün sokağa çıkma yasağı olmadı bari bu 6 maddeyi yapalım
Haber Yorumları (2)
ALO EKONOMİ SAĞLIK DAHA ÖNEMLİ DEME ZAMANI: Bu kadar kamilin olduğu ülkede bu gidişle koronadan kurtulmak mümkün mü...
Cevap Yaz 1 10 Yayından Kaldır
ŞÜKELA: Dayı bu dediğin bu ülkede yapılmaz yapılsada uygulamada elimizde patlar, 28 gün koskoca bir ülkeyi kapatamazsın ekonomik olarak çok ağır olur çünkü herkesin 1ay geçinecek maddi gücü ve stoğu yok, vakaları tespit etmek için hastaneye gidenler hariç birde dışarıda rastgele test yapmak lazım ancak öyle bulunur yoksa uzun iş, belirti olsa bile ağır geçirmiyorsa karantina yememek için test yaptırmayanlar var
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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