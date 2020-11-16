Artan korona vakaları sonrası vatandaşa tedbirler soruldu! %84'ü hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını destekliyor

Ipsos tarafından yapılan araştırmaya katılanların yüzde 84'ü, artan koronavirüs vakalarına bağlı olarak hafta sonu tüm Türkiye'de ya da iller bazında sokağa çıkma yasağı uygulamasının tekrar başlatılmasını desteklediği belirtildi.

Ipsos tarafından Milliyet gazetesi için yapılan araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Söz konusu araştırmada Sağlık Bakanlığı'nın bilgilendirmelerinden hasta sayısının her geçen gün arttığına, önlemlerin sıkılaşmaya başladığına, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma süresinin azaldığına, açık alanda sigara içme yasağı geldiğine değinildi.

"VİRÜS ARTIK HER YERDE"

Haber şöyle devam etti: "Bazı Avrupa ülkelerinde sıkı karantina düzenine geçildi.Ülkemizde her 10 kişiden 6'sı yakın veya uzak tanıdıklardan Kovid-19 pozitif haberi aldığını belirtiyor. Virüs her yerde. Ve tüm bu gelişmelere rağmen hala toplumun yaklaşık 5'te 1'i salgında yeni bir zirve yaşandığını düşünmüyor. Daha önceki haftalarda da gördüğümüz üzere milyonlarca insan hala bu fikirde.

10 KİŞİDEN 8'İ HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN YANA

Geri kalan vatandaşlar da ister istemez daha sıkı önlem talebinde bulunuyorlar. Restoran ve kafelerin gece 22:00'den sonra kapatılması uygulaması destekleniyor, hatta tüm gün kapatılmalı diyen bir grup da var. Neredeyse her 10 kişiden 8'i hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden uygulanması düşüncesinde. Haksız da sayılmazlar, yoksa sorunu önemsemeyen, neredeyse inkâr eden önemli bir kesim varken hastalık ile mücadele çok zor olacak.

TEDBİRLER ÇOĞUNLUK TARAFINDAN DESTEKLENİYOR

6-10 Kasım haftasına gelindiğinde her 10 kişiden 6'sının yakın ya da uzak tanıdıklarından birine korona teşhisi konduğu haberini almış. Ve toplumun yüzde 84'ü hafta sonu tüm Türkiye'de ya da bazı illerde bile olsa sokağa çıkma yasağının uygulamasının tekrar başlatılmasını destekliyor. Koronavirüs vakası sayılarındaki artış, yakın ya da uzak tanıdıkları birine koronavirüs teşhisi konması ile birlikte geçen hafta içinde yürürlüğe konan kafe/restoran/internet kafe gibi işletmelerin 22'den sonra kapatılmasına yönelik alınan kararları halkın çoğunluğu destekliyor. Hatta yüzde 33'ü tüm gün kapatılması gerektiği görüşünde.