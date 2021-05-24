Art arda tatil pozlarını paylaşan Demet Özdemir, siyah mayolu fotoğrafıyla hayran bırakıyor
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Art arda tatil pozlarını paylaşan Demet Özdemir, siyah mayolu fotoğrafıyla hayran bırakıyor

Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

Demet Özdemir, başrolü olduğu Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapmasıyla tatil sezonunu açtı. Sevgilisi Oğuzhan Koç'la tatilin keyfini çıkaran güzel oyuncu, sosyal medya hesabından siyah mayolu pozunu paylaştı.

Oğuzhan koç ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Demet Özdemir, 13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden biri. 29 yaşındaki güzel oyuncu, rol aldığı dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Hızını alamayan Özdemir, üst üste cesur pozlar paylaştı.

"AKŞAM GÜNEŞİNİ KAÇIRMIYORUM"

Havuzun içinde deniz yatağında sere serpe poz veren ünlü oyuncu, tatil pozlarına ara vermeden bir yenisi daha ekledi. Siyah mayosuyla poz veren Demet Özdemir sosyal medyayı yaktı geçti. Özdemir paylaşımına "Akşam güneşini hiç bir şartla kaçırmıyorum" notunu ekledi.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç tatillerinde oyuncu Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran da eşlik ediyor.

Art arda tatil pozlarını paylaşan Demet Özdemir, siyah mayolu fotoğrafıyla hayran bırakıyor

İşte Demet Özdemir'in tatilinden kareler...

Art arda tatil pozlarını paylaşan Demet Özdemir, siyah mayolu fotoğrafıyla hayran bırakıyor
Art arda tatil pozlarını paylaşan Demet Özdemir, siyah mayolu fotoğrafıyla hayran bırakıyor
Art arda tatil pozlarını paylaşan Demet Özdemir, siyah mayolu fotoğrafıyla hayran bırakıyor
Art arda tatil pozlarını paylaşan Demet Özdemir, siyah mayolu fotoğrafıyla hayran bırakıyor
Art arda tatil pozlarını paylaşan Demet Özdemir, siyah mayolu fotoğrafıyla hayran bırakıyor
Art arda tatil pozlarını paylaşan Demet Özdemir, siyah mayolu fotoğrafıyla hayran bırakıyor
Burak Akdoğan
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Art arda tatil pozlarını paylaşan Demet Özdemir, siyah mayolu fotoğrafıyla hayran bırakıyor - Haberler Magazin
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