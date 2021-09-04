Arslantepe Höyüğü'nde 24 mezar ve 6 ev kalıntısı bulundu
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Arslantepe Höyüğü'nde 24 mezar ve 6 ev kalıntısı bulundu

Arslantepe Höyüğü'nde 24 mezar ve 6 ev kalıntısı bulundu
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Kültür Sanat

UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nde devam eden kazılarda, 24 mezarla milattan önce 3600-3700 öncesinden kaldığı tahmin edilen 6 ev kalıntısı bulundu.

UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nde devam eden kazılarda, 24 mezarla milattan önce 3600-3700 öncesinden kaldığı tahmin edilen 6 ev kalıntısı bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş, höyüğü ziyaret ederek Kazı Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman ile bölge daha önce kazı başkanlığı yapan Prof. Dr. Marcella Frangipane'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ardından açıklamada bulunan Baruş, kazı alanındaki çatı projesinin en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Restelli ise kazı çalışmasının 10 Ağustos'ta başladığını hatırlatarak şu ana kadar 24 mezar ve milattan önce 3600-3700 öncesinden kaldığı tahmin edilen 6 ev kalıntısı bulduklarını anlattı.

Çalışmalar sırasında Geç Kalkolitik'ten Geç Hitit Dönemi'ne kadar geçen tarihsel sürece ait buluntulara rastladıklarını aktaran Restelli, yeni bulunan eserlerin ise Arslantepe Sarayı'ndan çok daha önce yapıldığının tahmin edildiğini, burada elit kesimin yaşamış olduğuna dair emarelerin bulunduğunu kaydetti.

Arslantepe Höyüğü'nde 24 mezar ve 6 ev kalıntısı bulundu
Arslantepe Höyüğü'nde 24 mezar ve 6 ev kalıntısı bulundu
Arslantepe Höyüğü'nde 24 mezar ve 6 ev kalıntısı bulundu
Arslantepe Höyüğü'nde 24 mezar ve 6 ev kalıntısı bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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