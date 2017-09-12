Arşiv-Onur Özbizerdik'e Ateş Açma Davasında 2 Yıl 6 Ay Hapis

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA



Yer altı dünyasının ünlü isimlerinden Dündar Kılıç'ın torunu Onur Özbizerdik'e, Ulus'ta lüks bir mekanda havaya ateş açtığı iddiasıyla yargılandığı davada, "Ruhsatsız silah taşımak" ve "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 500 lira adli para cezası verildi.



Mahkeme, Özbizerdik'in hapis cezasını ileride suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığından ertelemedi.