Arsenikli su davasında savcı mütalaası istendi
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Arsenikli su davasında savcı mütalaası istendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Arsenikli su davasında savcı mütalaası istendi

Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, köylülere arsenikli su içirdiği gerekçesiyle yargılanan Koç Holding'e bağlı maden firmasının davasında 3. duruşma görüldü.

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Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, köylülere arsenikli su içirdiği gerekçesiyle yargılanan Koç Holding'e bağlı maden firmasının davasında 3. duruşma görüldü. Savcı mütalaası istenen dava, ileriki tarihe ertelendi.

Kangal ilçesi Pınargözü köyü sınırları içerisinde Koç grubuna bağlı olarak faaliyet gösteren Demir Export isimli maden firması hakkında, köyün içme suyuna arsenik karıştırdığı gerekçesiyle Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın 3. duruşması gerçekleşti. Karar çıkmayan davada, savcı mütalaası istenildiği için duruşma 2 Haziran tarihine ertelendi.

Köy sakinleri tarafından Kangal ilçesi Asliye Ceza Mahkemesinde açılan dava, 2017 yılında Kangal Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği bir kararla farklı bir boyut kazanmıştı. Dava çevre davası olmaktan çıkarak ceza davasına dönüştü. Firma Sivas Ağır Ceza Mahkemesinde, köylülere kasten arsenikli su içirdiği gerekçesiyle yargılanıyor.

Tahliller korkunç durumu ortaya çıkarttı

Edinilen bilgiye göre, 2017 yılında Koç grubuna bağlı olarak Sivas'ın Kangal ilçesi Pınargözü köyü sınırları içerisinde faaliyet gösteren Demir madeninin faaliyetleri nedeniyle; Pınargözü köyü, Taş geçit mezrası ve Davutoğlu mezrasının içme suyu kaynakları kurudu. Bunun üzerine firma kendi oluşturduğu kaynaklardan bu köy ve mezralara su vermeye başladı. Köy sakinleri içtikleri suyun tahlil sonuçlarına ulaşamayınca 2012 yılında kendi imkanlarıyla akredite laboratuvarlara su analizi yaptırdı. Çıkan sonuçlar korkunçtu. Analizler sonucunda sudaki arsenik oranı olması gereken en üst seviyenin 7 katı fazla çıktı. Bunun üzerine köy sakinleri suyu tüketmemesi konusunda uyarıldı. Köy sakinleri ve bazı sivil toplum kuruluşları firma hakkında Kangal Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Yapılan inceleme sonrası Kangal Asliye Ceza Mahkemesi firma hakkında dava açmıştı. - SİVAS

Arsenikli su davasında savcı mütalaası istendi
Arsenikli su davasında savcı mütalaası istendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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