Arsenal - Chelsea maçı hangi gün, saat kaçta? Arsenal - Chelsea maçı hangi kanalda?
25.12.2020 18:01 | Son Güncelleme: 25.12.2020 18:05
Arsenal ile Chelsea arasındaki İngiltere Premier Lig Maçı Emirates Stadyumu, Londra'da oynanacak. Arsenal - Chelsea maçı hangi gün, saat kaçta? Arsenal - Chelsea maçı hangi kanalda?
Merakla beklenen ve önlemler dahilinde yapılacak müsabaka Arsenal - Chelsea maçı hangi gün, saat kaçta? Arsenal - Chelsea maçı hangi kanalda?
ARSENAL - CHELSEA MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Arsenal-Chelsea Maçı 26 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Arsenal-Chelsea Maçı 20:30'de başlayacak.
ARSENAL - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
Azerspace uydusu üzerinden yayın yapan CBC Sport ve İdman TV, Arsenal ile Chelsea maçını canlı olarak yayınlıyor. Idman TV Azerspace 46E, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.