Arsenal - Chelsea maçı hangi gün, saat kaçta? Arsenal - Chelsea maçı hangi kanalda?
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Arsenal - Chelsea maçı hangi gün, saat kaçta? Arsenal - Chelsea maçı hangi kanalda?

25.12.2020 18:01 | Son Güncelleme: 25.12.2020 18:05
Arsenal - Chelsea maçı hangi gün, saat kaçta? Arsenal - Chelsea maçı hangi kanalda?

Arsenal ile Chelsea arasındaki İngiltere Premier Lig Maçı Emirates Stadyumu, Londra'da oynanacak. Arsenal - Chelsea maçı hangi gün, saat kaçta? Arsenal - Chelsea maçı hangi kanalda?

Merakla beklenen ve önlemler dahilinde yapılacak müsabaka Arsenal - Chelsea maçı hangi gün, saat kaçta? Arsenal - Chelsea maçı hangi kanalda?

ARSENAL - CHELSEA MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Arsenal-Chelsea Maçı 26 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Arsenal-Chelsea Maçı 20:30'de başlayacak.

ARSENAL - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Azerspace uydusu üzerinden yayın yapan CBC Sport ve İdman TV, Arsenal ile Chelsea maçını canlı olarak yayınlıyor. Idman TV Azerspace 46E, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

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