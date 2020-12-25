Arsenal - Chelsea maçı hangi gün, saat kaçta? Arsenal - Chelsea maçı hangi kanalda?

Arsenal ile Chelsea arasındaki İngiltere Premier Lig Maçı Emirates Stadyumu, Londra'da oynanacak. Arsenal - Chelsea maçı hangi gün, saat kaçta? Arsenal - Chelsea maçı hangi kanalda?

Merakla beklenen ve önlemler dahilinde yapılacak müsabaka Arsenal - Chelsea maçı hangi gün, saat kaçta? Arsenal - Chelsea maçı hangi kanalda?

ARSENAL - CHELSEA MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Arsenal-Chelsea Maçı 26 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Arsenal-Chelsea Maçı 20:30'de başlayacak.

ARSENAL - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Azerspace uydusu üzerinden yayın yapan CBC Sport ve İdman TV, Arsenal ile Chelsea maçını canlı olarak yayınlıyor. Idman TV Azerspace 46E, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.