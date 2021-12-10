Arnavutluk'tan getirilen 1,5 ton skunk ile yakalanan 3 kişi tutuklandı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde Arnavutluk'tan deniz yoluyla getirilen 1,5 ton skunk ile yakalanan 3 şüpheli, İzmir'in Torbalı ilçesinde sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
TORBALI, İZMİR (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde Arnavutluk'tan deniz yoluyla getirilen 1,5 ton skunk ile yakalanan 3 şüpheli, İzmir'in Torbalı ilçesinde sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Dalaman ilçesinde 7 Aralık'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüphelinin Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Zanlıların ifadelerinde alıcı ve satıcıları tanımadıklarını, sahilde bulunan malzemeleri kamyona taşımak için geldiklerini iddia ettikleri öğrenildi.
Öte yandan, ormanlık alanda ele geçirilen uyuşturucunun kamyonla Torbalı ilçesinde bir depoya götürülmesinin planlandığı öğrenildi.
Arnavutluk'tan deniz yoluyla Muğla'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine 7 Aralık'ta İzmir ve Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle Sahil Güvenlik Komutanlığı iş birliğiyle operasyon düzenlenmiş, yaklaşık 1,5 ton skunk ele geçirilmiş, 3 şüpheli yakalanmıştı.
AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri